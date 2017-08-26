Террористы ИГИЛ объявили охоту на порнозвезду

Миа Халифа — одна из самых известных порнозвезд на PornHub — рассказала, что стала мишенью кровожадных террористов ИГИЛ (запрещена в РФ). Девушка из Ливана исполнила роль в одном из фильмов для взрослых, облачившись в хиджаб.

После этого, сообщает The Daily Mail , в адрес Мии начали поступать угрозы: с помощью фотошопа террористы сделали «обезглавленные» изображения девушки и заявили, что это произойдет с ней в реальности.

При этом сама порнозвезда нисколько не испугалась угроз террористов.