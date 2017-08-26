По словам генпрокурора, шпиона задержали около месяца назад при попытке украсть украинские военные секреты. При этом задержанный, как особо подчеркнул Луценко, не работал ни на Россию, ни на США. Каких-либо других подробностей этого шпионского дела глава украинской Генпрокуратуры не сообщил.