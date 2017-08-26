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На Украине поймали шпиона "очень большой сверхдержавы", но не России и США
В одном из украинских СИЗО содержится гражданин «одной очень большой сверхдержавы», которого Служба безопасности Украины подозревает в шпионаже. Об этом рассказал изданию «Корреспондент» генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По словам генпрокурора, шпиона задержали около месяца назад при попытке украсть украинские военные секреты. При этом задержанный, как особо подчеркнул Луценко, не работал ни на Россию, ни на США. Каких-либо других подробностей этого шпионского дела глава украинской Генпрокуратуры не сообщил.
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