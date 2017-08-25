Польша повысит военный бюджет на 55 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 15 лет. На подобный шаг Варшава пошла в связи с «российской угрозой». Об этом сообщат Deutsche Welle

Деньги будут потрачены на модернизацию и двукратное увеличение численности армии. По оценкам экспертов, две трети оборудования в польской армии находятся на вооружении с тех времён, когда республика входила в состав Варшавского договора. По словам заместителя главы оборонного ведомства Польши Томаша Шатковского, правительство республики планирует постепенно довести расходы на армию до 2,5% ВВП, военный бюджет к 2032 году — до 22 миллиардов долларов.