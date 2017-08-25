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Польша увеличит оборонные расходы в связи с "российской угрозой"

Польша увеличит оборонные расходы в связи с «российской угрозой»
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Польша повысит военный бюджет на 55 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 15 лет. На подобный шаг Варшава пошла в связи с «российской угрозой». Об этом сообщат Deutsche Welle.
Деньги будут потрачены на модернизацию и двукратное увеличение численности армии. По оценкам экспертов, две трети оборудования в польской армии находятся на вооружении с тех времён, когда республика входила в состав Варшавского договора. По словам заместителя главы оборонного ведомства Польши Томаша Шатковского, правительство республики планирует постепенно довести расходы на армию до 2,5% ВВП, военный бюджет к 2032 году — до 22 миллиардов долларов.
Представители Североатлантического альянса неоднократно выражали озабоченность в связи с предстоящими российско-белорусскими военными учениям «Запад-2017». В Москве и Минске заявляют, что учения носят оборонительный характер. Манёвры пройдут с 14 по 20 сентября в Белоруссии. В них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. В манёврах будут задействованы порядка 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники и 10 кораблей.
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