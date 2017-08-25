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США допустили применение силы против Венесуэлы
Власти США не исключают возможности применения военной силы в Венесуэле. С таким заявлением выступил советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. Его слова передаёт РИА Новости.
«Мы не рассматриваем только дипломатические, только военные или только экономические возможности. Мы пытаемся интегрировать их вместе и представить президенту (США)», — заявил Макмастер.
Макмастер добавил, что Вашингтон не намерен проводить военную операцию в южноамериканской стране в ближайшее время. Кроме того, советник глава США заверил, что в случае, если будет сделана ставка на силовое решение конфликта в Венесуэле, все боевые операции будут проводиться при поддержке партнёров США в регионе.
25 августа президент США Дональд Трамп ввёл новые санкции против Венесуэлы. Согласно постановлению, американским предприятиям отныне запрещено заключать сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. В МИД Боливарианской республики нынешние ограничительные меры назвали «худшей агрессией против Венесуэлы за последние 200 лет».
Венесуэла переживает тяжелейший экономический и политический кризис. В 2014 году после резкого падения цен на нефть, главного экспортного товара, в стране начались перебои с поставками продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. По прогнозам аналитиков, в 2017 году инфляция в этой южноамериканской республике составит от 700 до 1600%. В 2018 году инфляция вырастет в несколько раз и составит около 4500%. На улицах крупнейших городов уже несколько месяцев не стихают бои между активистами оппозиционных движений и сотрудниками правоохранительных органов. В боях погибли около 110 человек. В армии растёт число случаев, когда военнослужащие отказываются подчиняться приказам вышестоящих по званию, или переходят на сторону оппозиционеров.
18 августа Конституционная ассамблея Венесуэлы, состоящая исключительно из сторонников президента республики Николаса Мадуро, распустила парламент страны, в котором большинство составляли представители оппозиционных движений.
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