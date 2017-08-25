США допустили применение силы против Венесуэлы

Власти США не исключают возможности применения военной силы в Венесуэле. С таким заявлением выступил советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер . Его слова передаёт РИА Новости

«Мы не рассматриваем только дипломатические, только военные или только экономические возможности. Мы пытаемся интегрировать их вместе и представить президенту (США)», — заявил Макмастер.

Макмастер добавил, что Вашингтон не намерен проводить военную операцию в южноамериканской стране в ближайшее время. Кроме того, советник глава США заверил, что в случае, если будет сделана ставка на силовое решение конфликта в Венесуэле, все боевые операции будут проводиться при поддержке партнёров США в регионе.

25 августа президент США Дональд Трамп ввёл новые санкции против Венесуэлы. Согласно постановлению, американским предприятиям отныне запрещено заключать сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. В МИД Боливарианской республики нынешние ограничительные меры назвали «худшей агрессией против Венесуэлы за последние 200 лет».

Венесуэла переживает тяжелейший экономический и политический кризис. В 2014 году после резкого падения цен на нефть, главного экспортного товара, в стране начались перебои с поставками продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. По прогнозам аналитиков, в 2017 году инфляция в этой южноамериканской республике составит от 700 до 1600%. В 2018 году инфляция вырастет в несколько раз и составит около 4500%. На улицах крупнейших городов уже несколько месяцев не стихают бои между активистами оппозиционных движений и сотрудниками правоохранительных органов . В боях погибли около 110 человек. В армии растёт число случаев, когда военнослужащие отказываются подчиняться приказам вышестоящих по званию, или переходят на сторону оппозиционеров.