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Главные события пятницы

Новая угроза в Сирии, трагедия в Керченском проливе и другие события дня
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Bloomberg назвал нового «фаворита» Путина
Новый «фаворит» президента России Владимира Путина — 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин, пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, осведомленных о намерениях Путина.
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В Чечне убит депутат парламента
Депутат парламента Чечни Магомед Асхабов застрелен в своей машине, сообщает " Интерфакс".
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Минэкономразвития прояснило судьбу трудовых книжек
Минэкономразвития должно сформировать нормативное регулирование цифровой экономики, программа развития которой была утверждена в конце июля.
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Генштаб сообщил о новой угрозе в Сирии
В Сирии банды террористов объединились в новую группировку под названием " Хейат Тахрир аш-Шам" , сообщил начальник главного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов.
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Напавшему на журналиста НТВ " десантнику" вынесли приговор
Мировой суд в Москве приговорил Александра Орлова, ударившего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ в Парке Горького, к шести месяцам исправительных работ.
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Названа причина банкротства Ted Travel
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что причиной приостановки деятельности туроператора Ted Travel стала активная демпинговая компания.
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Вынесен приговор " хабаровским живодеркам"
В пятницу, 25 августа, Индустриальный суд Хабаровска приговорил девушек, обвиняемых по делу о жестоких расправах над животными, к реальным тюремным срокам.
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В Керченский пролив упал автобус, есть погибшие
С причала в Краснодарском крае упал автобус с рабочими «Таманьнефтегаза».
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Звезда российских сериалов стал бойцом АТО
Российский актер Анатолий Пашинин присоединился к украинской армии в качестве добровольца.
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Два российских банка отключили от SWIFT
ТАСС
Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Темпбанк, на которые были наложены западные санкции из-за работы в Крыму, останутся без программного обеспечения для работы со SWIFT.
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На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone
Картина Умберто Романо. Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд
Интернет-пользователи обнаружили на фреске итальянского художника Умберто Романо «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года персонажа с iPhone.
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