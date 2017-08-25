Главные события пятницы

Bloomberg назвал нового «фаворита» Путина

Новый «фаворит» президента России Владимира Путина — 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин , пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, осведомленных о намерениях Путина.

В Чечне убит депутат парламента

Депутат парламента Чечни Магомед Асхабов застрелен в своей машине, сообщает " Интерфакс".

Минэкономразвития прояснило судьбу трудовых книжек

Минэкономразвития должно сформировать нормативное регулирование цифровой экономики, программа развития которой была утверждена в конце июля.

Генштаб сообщил о новой угрозе в Сирии

В Сирии банды террористов объединились в новую группировку под названием " Хейат Тахрир аш-Шам" , сообщил начальник главного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов

Напавшему на журналиста НТВ " десантнику" вынесли приговор

Мировой суд в Москве приговорил Александра Орлова , ударившего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ в Парке Горького, к шести месяцам исправительных работ.

Названа причина банкротства Ted Travel

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что причиной приостановки деятельности туроператора Ted Travel стала активная демпинговая компания.

Вынесен приговор " хабаровским живодеркам"

В пятницу, 25 августа, Индустриальный суд Хабаровска приговорил девушек, обвиняемых по делу о жестоких расправах над животными, к реальным тюремным срокам.

В Керченский пролив упал автобус, есть погибшие

С причала в Краснодарском крае упал автобус с рабочими «Таманьнефтегаза».

Звезда российских сериалов стал бойцом АТО

Российский актер Анатолий Пашинин присоединился к украинской армии в качестве добровольца.

Два российских банка отключили от SWIFT

ТАСС

На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone

Картина Умберто Романо. Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд

Интернет-пользователи обнаружили на фреске итальянского художника Умберто Романо «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года персонажа с iPhone.