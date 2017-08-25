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Украина готовит новый иск в ВТО против России
Киев готовит во Всемирную торговую организацию (ВТО) новый иск против России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Украинские власти обещают направить иск до конца текущего года. Жалоба касается поставок сельхозпродукции. Это уже четвёртый иск Украины против России в ВТО. По словам министра экономического развития и торговли Украины Натальи Микольской, до конца 2017 года Киев рассчитывает получить результаты по иску против России по железнодорожным поставкам.
В мае 2017 года российские власти подали иск в ВТО в связи с ограничительными мерами, введёнными Украиной. В жалобе Москва обращает внимание на сотню украинских нормативных актов. Среди прочего, на запрет ввоза продуктов из России.
Отношения между Москвой и Киевом осложнились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России. Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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