Украина готовит новый иск в ВТО против России

Украинские власти обещают направить иск до конца текущего года. Жалоба касается поставок сельхозпродукции. Это уже четвёртый иск Украины против России в ВТО. По словам министра экономического развития и торговли Украины Натальи Микольской, до конца 2017 года Киев рассчитывает получить результаты по иску против России по железнодорожным поставкам.

В мае 2017 года российские власти подали иск в ВТО в связи с ограничительными мерами, введёнными Украиной. В жалобе Москва обращает внимание на сотню украинских нормативных актов. Среди прочего, на запрет ввоза продуктов из России.

Отношения между Москвой и Киевом осложнились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России. Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.