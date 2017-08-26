Кобзон раскрыл реальное место нахождения Януковича



Бывший президент Украины Виктор Янукович живет под Москвой в элитном поселке, а его дом охраняется " соответствующими органами". Об этом сообщает издание Дни.ру со ссылкой на депутата и певца Иосифа Кобзона.

Артист поведал, что является соседом Виктора Януковича в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.



«В Баковке забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем " Китайская стена" — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно», — рассказал Кобзон.



По его словам, он отрицательно относится к Януковичу из-за того, что тот «допустил Майдан» и «собственными силами уничтожил» бы его.



Виктор Янукович в феврале 2014 года уехал в Россию, спасаясь от пришедших к власти с помощью вооруженного переворота пробандеровских экстремистов.

Политик обратился к руководству России с просьбой обеспечить ему личную безопасность «от действий экстремистов». По его словам его жизни, и жизни близких угрожала опасность.

Россия предоставила Януковичу убежище. При этом ранее считалось, что бывший президент Украины живет в Ростове-на-Дону или Сочи.