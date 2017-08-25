Главные события у вас в почте
СМИ разгадали тайну мятых костюмов Порошенко
Фото: Jette Carr/ ZUMAPRESS / Globallookpress
Президент Украины Петр Порошенко не раз появлялся на публике в одежде, состояние которой было далеко от идеального. СМИ предложили версию раскрытия «тайны мятых костюмов» украинского лидера, сообщает «Русская весна».
Судя по видеоролику, снятому во время выступления Порошенко в Киеве на параде в честь Дня независимости, украинский президент, возможно, носит под костюмом бронежилет. По мнению авторов «Русской весны», ношение главой Украины бронежилета может объяснить его появление на публике в мятых и странно сидящих костюмах.
Внешний вид украинских политиков не раз становился объектом высмеивания пользователей Сети. В прошлом году в Интернете был крайне популярен коллаж, прозванный «Трио Мятые Брюки». На нем были изображены президент Украины Петр Порошенко, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и глава организации «Меджлис» (признана экстремистской в РФ) Мустафа Джемилев.
Оставить комментарий