СМИ разгадали тайну мятых костюмов Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не раз появлялся на публике в одежде, состояние которой было далеко от идеального. СМИ предложили версию раскрытия «тайны мятых костюмов» украинского лидера, сообщает «Русская весна».

Судя по видеоролику, снятому во время выступления Порошенко в Киеве на параде в честь Дня независимости, украинский президент, возможно, носит под костюмом бронежилет. По мнению авторов «Русской весны», ношение главой Украины бронежилета может объяснить его появление на публике в мятых и странно сидящих костюмах.