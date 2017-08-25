Обзор зарубежных СМИ: «Это медленная смерть»

Почему пара Меркель-Макрон сеет раздор в Европе

Доминирование франко-немецкого тандема в ЕС осуществляется в ущерб Центральной Европе, и в частности Польше, пишет гендиректор Partenaire Europe Патрик Эдери в Le Figaro . В результате в Европе формируется два лагеря.

Так, Эдери считает, что проект «Северный поток» проблематичен с точки зрения европейского законодательства, кроме того, двух «Северных потоков» будет достаточно, чтобы заменить все идущие через Центральную Европу газопроводы. Однако Европейская комиссия принимает меры против Польши в миграционном вопросе, но ничего не делает с Германией, которая, поддерживая «Северный поток», ставит под угрозу интересы восточноевропейских стран. Эммануэль Макрон при этом старается посеять раскол между социал-либералами Австрии, Болгарии, Чехии, Словакии и Румынии и консерваторами Польши, Венгрии и Хорватии. Для противодействия франко-немецкому доминированию страны Центральной и Восточной Европы объединялись вокруг Польши, чтобы добиться хоть какой-то автономии.

Проблема Украины с туберкулезом — тикающая бомба для Европы

В Одессе зафиксировано наибольшее число заражений туберкулезом на Украине — 110 случаев на 100 тыс. человек в 2016 году, при этом цифра увеличивается. Заболевание тесно связано с миграцией и нищетой, поэтому проблема привлекла особое внимание на фоне того, как Украина стремится к интеграции в Европу благодаря новому безвизовому режиму, пишет Politico

Проблема обостряется еще и тем, что Украина является одной из первых стран мира по мультирезистентным формам туберкулеза (МЛТУБ), не поддающимся традиционному лечению. При этом украинская система лечения туберкулеза мало изменилась с советских времен.

Страны Восточной Европы потребовали расследовать «преступления коммунизма»

Представители восьми стран Восточной Европы — Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Хорватии, Словакии, Венгрии и Чехии — приняли совместное заявление о необходимости расследовать преступления коммунизма. Об этом сообщает BNS

В заявлении говорится, что во времена коммунистических диктатур в Европе были казнены, убиты, заключены в тюрьмы, замучены, отправлены на рабскую работу или депортированы сотни тысяч человек. Также в заявлении говорится, что за 25 лет, которые прошли со времени падения коммунистических режимов в Восточной и Центральной Европе, международной общественностью не начато расследование или судебное разбирательство о жертвах коммунистических режимов.

«Это медленная смерть»: худшая гуманитарная катастрофа в мире

После двух с половиной лет войны в Йемене мало что функционирует, пишет The New York Times . Многократные бомбежки покалечили мосты, больницы и фабрики. Многие граждане живут месяцами без зарплаты. Недоедание и антисанитария сделали эту ближневосточную страну уязвимой для страшных болезней.

Так, всего за три месяца от холеры умерли почти 2 тыс. йеменцев, более полумиллиона заразились ею. Это одна из крупнейших вспышек в мире за последние 50 лет, говорится в статье. О происходящем граждане говорят как о «медленной смерти». Взрослые по 6-8 месяцев не получают зарплату, а их дети лечатся от недоедания в больницах.

Сифилис вернулся в Америку

В США шокированные чиновники наблюдают за быстрым распространением болезни, которая на протяжении почти двух десятилетий считалась практически побежденной. Хотя от сифилиса по-прежнему страдают в основном гомо— и бисексуалы, выходцы из Африки и Латинской Америки, растет и заболеваемость среди белых женщин и детей, пишет The New York Times