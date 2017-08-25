Пролетающий над Капитолием НЛО попал в эфир Fox News

Над зданием Капитолия в США пролетел неопознанный летающий объект. НЛО успели зафиксировать камеры телеканала Fox News , и видео попало в интернет.

На кадрах можно увидеть полет загадочного объекта, снятый во время трансляции теленовостей. Отмечается, что цилиндрический предмет пронесся перед Капитолием на очень большой скорости.

Появившееся видео активно обсуждают в социальных сетях. Пользователи предположили, что НЛО может оказаться обычным бумерангом или тарелкой для фрисби, а уфологи придерживаются мнения, что это — доказательство существования инопланетян.

Ранее российский уфолог сообщил об огромном НЛО в Антарктиде.