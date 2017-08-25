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Глава МИД Германии: С Эрдоганом Турция в Евросоюз не попадет
Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока страной правит Тайип Эрдоган. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмунд Габриэль.
"Это не значит, что мы не хотим их, но турецкое правительство быстро движется в противоположную сторону от того, что представляет Европа. Абсолютно ясно, что Турция в нынешнем состоянии не станет членом ЕС", — цитирует РИА Новости главу МИД ФРГ.
Ранее его австрийский коллега Себастьян Курц заявлял, что с нынешним президентом вступление Анкары в ЕС невозможно и к 2023 году.
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