Пентагон подсчитал потраченные на Украину средства



Американские власти за последние несколько лет предоставили Украине помощь на общую сумму в 750 миллионов долларов. Об этом сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

«Находясь здесь, я делаю заявление, что мы намерены укрепить отношения между нашими странами. Я должен был приехать сюда, чтобы лучше понять ситуацию, при которой ваши солдаты остаются на линии фронта», — заявил Мэттис.



Своё заявление Мэттис сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Министр обороны США прибыл в Киев для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости Украины. 24 августа по центру Киева прошёл военный парад, участие в котором приняли военнослужащие стран Североатлантического альянса. Ранее США утвердили поставку военной техники для Украины на сумму в 175 миллионов долларов.