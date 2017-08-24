Польша хочет выплат за Вторую мировую



Варшава не отказывалась о репарации со стороны Германии за ущерб, нанесённый Польше во время Второй мировой войны. С таким заявлением выступила председатель правительства республики Беата Шидло. Её слова передаёт РИА Новости

«Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен», — заявила Шидло.



Шидло рекомендовала тем, кто выступает против требования возмещения ущерба, «посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время Второй мировой войны».



2 августа министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Берлин обязан выплатить Варшаве военные репарации. 21 августа депутаты Сейма подготовили законопроект, в котором Польша требует от России репарации в размере триллиона злотых (примерно 277 миллиардов долларов). Парламентарии заявляют, что «советские граждане уничтожали польское имущество и культурные ценности».

Во время Висло-Одерской операции 1945 года, в ходе которой была освобождения большая часть Польши, погибли около 200 тысяч советских солдат.