Опрос: две трети американцев считают, что Трамп может случайно втянуть США в конфликт

Две трети американцев считают, что президент США Дональд Трамп может случайно втянуть страну в международный конфликт.

Об этом респонденты заявили в ходе социологического опроса, проведённого университетом Джорджа Вашингтона. В частности, данной позиции придерживаются 68% опрошенных, противоположного мнения 29% людей.



При этом 53% не согласны с политикой Трампа в отношении КНДР, а 43% согласны с его подходом.



Также 71% респондентов заявили, что поведение Трампа «не то, что ожидают от президента». С этим не согласились 27% участников опроса.



«Опрос показывает, что американцы скорее выступают против характера президента Трампа, чем против его повестки дня», — заявил профессор университета Джорджа Вашингтона Майкл Корнфилд.



В опросе приняли участие 1 тыс. человек, он проводился с 13 по 17 августа.



Ранее рейтинг Трампа упал до рекордно низкого значения на фоне беспорядков в Шарлотсвилле.