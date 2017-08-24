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Главные события четверга

Взрыв в Киеве, россияне без Египта и другие события дня
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Приметы кризиса: В России растет " теневая занятость"
Коммерсантъ
Доля неформальной трудовой деятельности в России за последний год выросла, следует из опроса Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Согласно полученным данным, в теневую экономику сейчас вовлечены 33 млн работников, или 44,8% от занятого населения.
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Раскрыты детали взрыва в Киеве
ТАСС
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил в четверг, что злоумышленники бросили взрывное устройство из Мариинского парка в Киеве в семью, которая гуляла в центре города, передает украинское агентство УНИАН.
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1 сентября в Москве перенесли из-за Курбан-байрама
В московской школе номер 2107 линейку в честь начала учебного года перенесли на 4 сентября из-за празднования Курбан-байрама. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на секретаря директора школы Александра Крючкова.
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Россияне остались без Египта до конца года
ТАСС
Чартерные рейсы между Россией и Египтом не будут возобновлены в 2017 году. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Связано это с неуверенностью российской стороны в безопасности аэропортов Египта.
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Сбербанк огорчил россиян
Старший управляющий директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявил, что в ближайшее время нет оснований ожидать роста реальных доходов россиян.
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Раскрыта схема поставок турбин Siemens в Крым
Схема, с помощью которой турбины Siemens были поставлены в Крым, оставляет концерну мало шансов оспорить ее в суде, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных юристов.
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Полиция США застрелила россиянина
В США полиция застрелила 48-летнего россиянина Константина Морозова. Ранее мужчина убил свою жену и похитил сына.
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Малахов дал первое интервью со съемок «Прямого эфира»
Телеведущий Андрей Малахов рассказал «Комсомольской правде» о новой работе сразу после первых съемок программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1».
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Порошенко рассказал, как вернет Донбасс и Крым
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.
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Смерть Глаголевой стала главным событием месяца для россиян
Для 25 процентов россиян самым запомнившимся событием августа стала смерть актрисы Веры Глаголевой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-Центра».
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Учитель рассказал об " исторической" встрече с Поклонской
ТАСС
Алексей Учитель рассказал об «исторической» встрече с депутатом Государственной думы Натальей Поклонской. Слова режиссёра фильма «Матильда» передаёт РИА Новости.
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