Главные события четверга

Приметы кризиса: В России растет " теневая занятость"

Коммерсантъ

Доля неформальной трудовой деятельности в России за последний год выросла, следует из опроса Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Согласно полученным данным, в теневую экономику сейчас вовлечены 33 млн работников, или 44,8% от занятого населения.

Раскрыты детали взрыва в Киеве

ТАСС

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил в четверг, что злоумышленники бросили взрывное устройство из Мариинского парка в Киеве в семью, которая гуляла в центре города, передает украинское агентство УНИАН.

1 сентября в Москве перенесли из-за Курбан-байрама

В московской школе номер 2107 линейку в честь начала учебного года перенесли на 4 сентября из-за празднования Курбан-байрама. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на секретаря директора школы Александра Крючкова.

Россияне остались без Египта до конца года

ТАСС

Чартерные рейсы между Россией и Египтом не будут возобновлены в 2017 году. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Связано это с неуверенностью российской стороны в безопасности аэропортов Египта.

Сбербанк огорчил россиян

Старший управляющий директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявил, что в ближайшее время нет оснований ожидать роста реальных доходов россиян.

Раскрыта схема поставок турбин Siemens в Крым

Схема, с помощью которой турбины Siemens были поставлены в Крым, оставляет концерну мало шансов оспорить ее в суде, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных юристов.

Полиция США застрелила россиянина

В США полиция застрелила 48-летнего россиянина Константина Морозова. Ранее мужчина убил свою жену и похитил сына.

Малахов дал первое интервью со съемок «Прямого эфира»

Телеведущий Андрей Малахов рассказал «Комсомольской правде» о новой работе сразу после первых съемок программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1».

Порошенко рассказал, как вернет Донбасс и Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

Смерть Глаголевой стала главным событием месяца для россиян

Для 25 процентов россиян самым запомнившимся событием августа стала смерть актрисы Веры Глаголевой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-Центра».

Учитель рассказал об " исторической" встрече с Поклонской

ТАСС

Алексей Учитель рассказал об «исторической» встрече с депутатом Государственной думы Натальей Поклонской. Слова режиссёра фильма «Матильда» передаёт РИА Новости.