Польша заявила о своем праве на репарации от Германии за Вторую мировую

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Польша имеет право на репарацию со стороны Германии за последствия Второй мировой войны.



В Польше с недавних пор усилилась дискуссия о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В частности, о том, что Польша никогда не отказывалась от репараций, заявлял лидер правящей партии " Право и справедливость" Ярослав Качиньский.



" Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никаким образом еще не был возмещен" , — заявила Шидло на пресс-конференции в Варшаве в четверг.



" Сегодня речь о репарациях — это напоминание о справедливости, о том, что Польше принадлежит. Если же речь идет о голосах, которые критикуют эту позицию, которые имеют иное мнение, то они должны прежде всего посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время Второй мировой войны" , — добавила она.