В Раде поддержали инициативу Молдавии по выводу российских миротворцев из Приднестровья

Ирина Фриз. Украина поддержит инициативу Молдавии по выводу российских миротворцев из непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом заявила депутат Верховной рады

«Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории», — говорится в заявлении, которое приводит пресс-службе «Блока Петра Порошенко».

Она также подчеркнула необходимость задействовать все международные механизмы, чтобы российские миротворцы были полностью выведены из Молдавии.

Фриз выразила благодарность постоянному представителю Молдавии при ООН , отметив, что Украины готова обеспечить полную поддержку молдавским партнерам».

Ранее молдавский лидер Игорь Додон выступил за сохранение миротворческой миссии под эгидой России.