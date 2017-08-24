На картинке из четырех секций представлено четыре черно-белых изображения Обамы, которого постепенно закрывает цветная фотография улыбающегося Трампа. Внизу также есть подпись: " Самое лучшее затмение! "



Запись, которую ретвитнул Трамп, является ответом сторонника президента Джерри Травоне на его предыдущие сообщения в Twitter.



Жители 14 штатов США в понедельник наблюдали " Великое солнечное затмение". Полоса полного затмения шириной 113 километров протянулась от западного до восточного побережья страны. В последний раз подобное явление в США наблюдали 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.