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Трамп "затмил" Обаму в Twitter
Фото: AFP 2017 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп сделал ретвит записи с изображением, где он " затмевает" бывшего главу государства Барака Обаму.
На картинке из четырех секций представлено четыре черно-белых изображения Обамы, которого постепенно закрывает цветная фотография улыбающегося Трампа. Внизу также есть подпись: " Самое лучшее затмение! "
Запись, которую ретвитнул Трамп, является ответом сторонника президента Джерри Травоне на его предыдущие сообщения в Twitter.
pic.twitter.com/6XJxEg1gSs— Jerry Travone 🎦 (@JerryTravone) 24 августа 2017 г.
Жители 14 штатов США в понедельник наблюдали " Великое солнечное затмение". Полоса полного затмения шириной 113 километров протянулась от западного до восточного побережья страны. В последний раз подобное явление в США наблюдали 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.
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