Во Франции нашли бутылку с запиской, брошенную два года назад в Майами

Бутылку с запиской, кинутую в море между Майами и Багамами два года назад, обнаружили во французской Нормандии, передает в четверг портал France Info.

Camping bel sito

Отправителем записки была девочка из Флориды по имени Саммер (Summer). Когда она запускала в море бутылку, ей было семь лет.



" Я не думала, что она может доплыть куда-то" , — приводит издание слова Саммер. Родители ребенка назвали событие " невероятным".



Обнаружить бутылку с запиской на французском пляже посчастливилось женщине, отдыхавшей в кемпинге Bel Sito в департаменте Манш на северо-западе Франции.



" Если вы получите эту записку, знайте — меня зовут Саммер, моя фамилия — Смит и я учусь во втором классе в школе Сент-Томас" , — говорилось в записке. Девочка написала также телефон и почтовый адрес своей мамы.



В бутылке содержалась также вторая записка, оставленная няней Саммер — Александрой. Именно с ней сначала связались обнаружившие бутылку люди.



Владельцы кемпинга на своей странице в сети Facebook предложили родителям Саммер следующим летом бесплатно погостить неделю в одном из их домиков.



" Мы находимся рядом с пляжами, где происходила высадка союзных войск (в 1944 году — ред.), американским кладбищем и нормандскими мемориалами — заветными местами, поскольку здесь были тысячи американских солдат, прибывших освобождать Францию во время Второй мировой. Подумайте об этом! Остаемся на связи" , — написали они, снабдив пост смайликами, сердечками и флагами Франции и США.