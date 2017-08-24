В Киеве облили краской памятник воинам АТО



В Киеве неизвестные облили краской памятник украинским военнослужащим, погибшим в Донбассе. На монументе нарисовано мифическое существо с крыльями, вонзающее меч в карту России. Об этом написал местный житель Максим Романченко в своём аккаунте в Facebook

«Вот так подлецы на День независимости облили краской памятник воинам АТО», — написал Романченко.



По словам авторов монумента, памятник должен напоминать жителям украинской столице о цене мира. Памятник сделан из гранита, его высота превышает 2,5 метра. Монумент был установлен 15 августа.



24 августа, в День независимости Украины, в центре Киева произошёл взрыв. Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского между стадионом «Динамо» и зданием кабинета министров. В результате взрыва пострадала семья из трёх человек, они госпитализированы. Ранеными оказались родственники и близкие героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева — его супруга, теща и друг семьи. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство». В Совете национальной безопасности (СНБО) не исключают версию теракта.



Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.