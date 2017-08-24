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США утвердили поставку военной техники Украине

США утвердили поставку военной техники Украине
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Глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские власти утвердили поставку техники Украине. Совместное выступление Мэттиса и президента Украины Петра Порошенко транслировал телеканал 112.ua.
Министр подчеркнул, что у Вашингтона есть «намерение усилить сотрудничество» с Киевом. По его словам, Штаты поставят Украине технику, включая «специальное оборудование», на общую сумму в 175 миллионов долларов.
По его словам, в США также рассмотрят вопрос о поставках летального оружия Украине. Он пообещал Порошенко, что Штаты и дальше «будут помогать в усилиях по защите страны».
Мэттис прибыл на переговоры с Порошенко 24 августа.
В марте в США был принят военный бюджет, в котором предусматривалась военная помощь Украине в размере 150 миллионов долларов. В 2016 году в оборонном бюджете США на эти цели закладывалось 300 миллионов долларов. Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, подписал документ, который, среди прочего, позволяет начать поставки оружия Киеву.
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