США утвердили поставку военной техники Украине

Министр подчеркнул, что у Вашингтона есть «намерение усилить сотрудничество» с Киевом. По его словам, Штаты поставят Украине технику, включая «специальное оборудование», на общую сумму в 175 миллионов долларов.

По его словам, в США также рассмотрят вопрос о поставках летального оружия Украине. Он пообещал Порошенко, что Штаты и дальше «будут помогать в усилиях по защите страны».

Мэттис прибыл на переговоры с Порошенко 24 августа.