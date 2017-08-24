Обзор зарубежных СМИ: Меркель высказалась об отставке

Беспилотник вместо МиГ-31?





Очевидно, что Россия движется в сторону беспилотников, однако это — дорогостоящие проекты даже для богатых американских вооруженных сил. Так что многие сомневаются, что ПАК-ДП вообще будет создан. Кроме того, не совсем ясно, сумеет ли МиГ сохранить независимость в ОАК , или ее поглотит главный конкурент — компания «Сухой»

Готов ли Запад к войне с Россией?





Россия в 2015 году провела значительно больше военных учений, чем НАТО и члены альянса в Европе. Кроме того, Россия проводит многочисленные мероприятия по проверке боевой готовности, в то время как Запад не провел ни одного такого мероприятия. Это вызывает тревогу на Западе, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В середине сентября российские учения снова начнутся. Высокопоставленные натовские военные заявили, что поводов для беспокойства нет. Но в действительности ли готов Запад к возможному военному конфликту с Россией? «Во всей видимости, не так хорошо, как было принято считать до сих пор», — пишет автор материал. Так, фактом является то, что у НАТО с его батальонами в Эстонии, Литве, Латвии и Польше, а также местными вооруженными силами нет никаких шансов в случае наступательной операции русских. Кроме того, НАТО с трудом даются усилия по выравниванию количества военных маневров с Россией.



Украинцев поздравили с Днем независимости картой без Крыма



В городе Бровары Киевской области главную сцену города к празднованию Дня Независимости оформили картой Украины без Крыма. Об этом пишет «Зеркало недели». После того как на карту обратили внимание люди, ее сняли и заменили детским плакатом.





В городском совете Броваров ТСН сообщили, что не отвечают за организацию мероприятия и перенаправили журналистов к коммунальному предприятию «Бровары-Благоустройство». Там руководитель компании Владимир Добровольский снял с себя ответственность, заявив о том, что «Бровары-Благоустройство» не занималось печатью этого плаката. Тем временем в отделе культуры горсовета заявили, что за изготовление баннера отвечала руководительница отдела Инна Савченко

МВД Британии отправило письма с угрозами депортации гражданам ЕС





Министерство внутренних дел Великобритании в результате ошибки отправило около 100 писем с угрозами депортации гражданам ЕС, проживающим на территории королевства. Как пишет The Guardian , теперь в ведомстве выясняют, почему были разосланы эти письма.

Уточняется, что об ошибке выяснилось после того, как финский ученый Ева Йоханна Холмберг, которая прожила в Великобритании со своим мужем около 15 лет, рассказала о получении одного из таких писем. В нем говорилось, что если она не покинет страну по собственному желанию, министерство внутренних дел «примет силовые методы».



Меркель заявила, что и не думает об отставке





Ангела Меркель в интервью Bild рассказала, что чем дольше человек находится у власти, тем опытнее он становится. При этом она не боится, что накапливающаяся усталость помешает ей успешно провести еще один срок на посту канцлера Германии.