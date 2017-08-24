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Обзор зарубежных СМИ: Меркель высказалась об отставке
Беспилотник вместо МиГ-31?
Российская самолетостроительная корпорация МиГ планирует разработать беспилотную версию ПАК-ДП — для замены своего перехватчика МиГ-31. В компании заявили, что это будет совершенно новый самолет, где будут применены передовые технологии по работе в арктической сфере, пишет The National Interest.
Очевидно, что Россия движется в сторону беспилотников, однако это — дорогостоящие проекты даже для богатых американских вооруженных сил. Так что многие сомневаются, что ПАК-ДП вообще будет создан. Кроме того, не совсем ясно, сумеет ли МиГ сохранить независимость в ОАК, или ее поглотит главный конкурент — компания «Сухой».
Готов ли Запад к войне с Россией?
Россия в 2015 году провела значительно больше военных учений, чем НАТО и члены альянса в Европе. Кроме того, Россия проводит многочисленные мероприятия по проверке боевой готовности, в то время как Запад не провел ни одного такого мероприятия. Это вызывает тревогу на Западе, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В середине сентября российские учения снова начнутся. Высокопоставленные натовские военные заявили, что поводов для беспокойства нет. Но в действительности ли готов Запад к возможному военному конфликту с Россией? «Во всей видимости, не так хорошо, как было принято считать до сих пор», — пишет автор материал. Так, фактом является то, что у НАТО с его батальонами в Эстонии, Литве, Латвии и Польше, а также местными вооруженными силами нет никаких шансов в случае наступательной операции русских. Кроме того, НАТО с трудом даются усилия по выравниванию количества военных маневров с Россией.
Украинцев поздравили с Днем независимости картой без Крыма
В городе Бровары Киевской области главную сцену города к празднованию Дня Независимости оформили картой Украины без Крыма. Об этом пишет «Зеркало недели». После того как на карту обратили внимание люди, ее сняли и заменили детским плакатом.
В городском совете Броваров ТСН сообщили, что не отвечают за организацию мероприятия и перенаправили журналистов к коммунальному предприятию «Бровары-Благоустройство». Там руководитель компании Владимир Добровольский снял с себя ответственность, заявив о том, что «Бровары-Благоустройство» не занималось печатью этого плаката. Тем временем в отделе культуры горсовета заявили, что за изготовление баннера отвечала руководительница отдела Инна Савченко.
Министерство внутренних дел Великобритании в результате ошибки отправило около 100 писем с угрозами депортации гражданам ЕС, проживающим на территории королевства. Как пишет The Guardian, теперь в ведомстве выясняют, почему были разосланы эти письма.
Уточняется, что об ошибке выяснилось после того, как финский ученый Ева Йоханна Холмберг, которая прожила в Великобритании со своим мужем около 15 лет, рассказала о получении одного из таких писем. В нем говорилось, что если она не покинет страну по собственному желанию, министерство внутренних дел «примет силовые методы».
Меркель заявила, что и не думает об отставке
Ангела Меркель в интервью Bild рассказала, что чем дольше человек находится у власти, тем опытнее он становится. При этом она не боится, что накапливающаяся усталость помешает ей успешно провести еще один срок на посту канцлера Германии.
Меркель считает, что в любом случае важно сохранять любопытство и интерес к новому. Поскольку этими качествами она обладает, то сможет оправдать ожидания граждан в ближайшие четыре года. Также Меркель сообщила, что не собирается занять какую-либо должность в экономическом секторе в случае ухода из политики по образцу Герхарда Шрёдера.
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