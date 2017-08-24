Порошенко надеется вернуть Донбасс и Крым политико-правовым путем

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости . Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

"Мы исходим из мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", — сказал Порошенко в четверг перед военным парадом по случаю Дня независимости Украины, отметив при этом, что Киев готов «дать жесткий военный отпор» в случае наступления на свои позиции в Донбассе.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.