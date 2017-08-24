Украинцев возмутил «парад НАТО» в центре Киева

Украинский политик Владимир Олейник назвал военный парад в честь Дня независимости Украины, в котором приняли участие военные стран НАТО , «праздником зависимости» и «показухой». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, независимость — это демонстрация возможностей страны: уровень жизни людей, возможности в сфере культуры, образования, науки и, в том числе, обороноспособности. Если вы не можете самостоятельно показать, на что способны, а привлекаете другие страны, тогда вы подчеркиваете, что вы зависимы», — пояснил Олейник.

По словам политика, невозможно представить, чтобы «в тех же США в параде в День независимости участвовали вооруженные силы Украины или какой-то другой страны». «И украинцы понимают, что они чужие на этом празднике, который [президент Украины Петр] Порошенко устроил для американцев и европейцев», — отметил он.

Мнение Олейника разделили и некоторые интернет-пользователи. «В лучших традициях колониальных стран военный парад в Киеве лично будет смотреть министр обороны США. Кто армию финансирует тот ее и танцует», — отметил в твиттере @PPKascenko.

В лучших традициях колониальных стран военный парад в Киеве лично будет смотреть министр обороны США. Кто армию финансирует тот её и танцует— П. П. Кащенко 🚑 (@PPKascenko) 24 августа 2017 г.

Пользователь @AMDN_NEWS назвал это мероприятие «парадом иудушек» и отметил, что в нем нет «ничего славянского».