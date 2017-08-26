Трамп вновь запретил трансгендерам служить в армии США

Президент Дональд Трамп официально вернул запрет, отмененный его предшественником Бараком Обамой , на службу трангендеров в воорруженных силах США. Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.

«Я поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности, в чьем ведении находится береговая охрана, вернуться к действовавшей до июня 2016 года политике касательно трангендеров на военной службе», — указано в документе. Трамп выражает опасения, что снятие в прошлом году запрета способно понизить эффективность армии, привести к увеличению расходов, также вероятно «нарушение слаженности отдельных боевых подразделений».

Кроме того, запрещается тратить ресурсы вышеуказанных министерств на операции по смене пола для военнослужащих.

26 июля президент в своем Twitter написал, что «вооруженным силам нельзя тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию».