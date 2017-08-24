В США создадут крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

Американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд, для бомбардировщиков дальнего радиуса действий, сообщила в среду пресс-служба ВВС США.



По ее данным, первоначальные контракты рассчитаны на общую сумму в 900 миллионов долларов и на 54 месяца. Как отмечается, после этого ВВС США выберут одну из двух этих компаний для производства 1 тысячи ракет. Причем не все из них будут оснащены ядерными боеголовками.



" Это оружие позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады" , — заявила в данной связи министр ВВС США Хезер Уилсон. Она выразила уверенность в том, что " стратегия сдерживания срабатывает в отношении противников США, которые могут оценивать степень риска". Также она отметила, что " это оружие позволит расширить возможности" американских ВВС. При этом министр выразила уверенность, что модернизация будет эффективна с точки зрения затрат.

