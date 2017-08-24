Американские ВВС пополнит тысяча ядерных ракет нового типа

Военно-воздушные силы США заключили с корпорациями Lockheed Martin и Raytheon контракты на разработку новой ядерной крылатой ракеты для американского стратегического арсенала. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает Reuters

Стоимость каждого соглашения составляет 900 миллионов долларов. За четыре с половиной года обе компании должны по отдельности разработать прототип крылатой ракеты для бомбардировщиков дальнего радиуса действия. Затем военные выберут наиболее подходящий для них вариант, а с компанией-разработчиком выбранного прототипа будет подписано соглашение о поставках ракет в распоряжении армии.

Планируется закупить около тысячи крылатых ракет, общая стоимость программы оценивается в 10 миллиардов долларов.