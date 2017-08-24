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В Госдепе рассказали о судьбе высланных из России дипломатов США

В Госдепе рассказали о судьбе высланных дипломатов
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Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт рассказала о том, что происходит с персоналом американской дипломатической миссии, который был выслан из России.
«Некоторые из них уже вернулись в США, некоторые находятся в процессе переезда», — заявила она.
30 июля президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в России сократится на 755 человек.
Как заявил НСН сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын, данное решение российских властей — последнее предупреждение Кремля.
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