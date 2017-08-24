МИД Приднестровья выразил ноту протеста Кишинёву из-за поста на границе с Украиной

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев во время встречи с вице-премьером Молдавии Георгием Бэланом передал ему ноту протеста из-за установки на границе Приднестровья с Украиной молдавско-украинского таможенно-пограничного поста.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МИД ПМР.

«В этой ноте мы отметили, что это деструктивная мера, которая отрицательно сказывается на диалоге между сторонами по широкому спектру вопросов», — говорится в заявлении Игнатьева.

По его словам, Тирасполь призвал Кишинёв отказаться от односторонних действий, «направленных на ограничение прав и интересов приднестровцев, » и призвали действовать в рамках согласованного механизма на уровне переговорного процесса.