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Грызлов сообщил об усилении блокады Донбасса Киевом

Грызлов: Украина усиливает блокаду Донбасса
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Киев ужесточает блокаду в отношении Донбасса. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов, передает «Интерфакс».
«Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что полностью противоречит минским соглашениям», — сказал Грызлов.
Также, по его словам, вызывает недоумение затягивание вопроса об освобождении удерживаемых лиц по принципу «всех на всех».
«Контактная группа в основном сверила списки удерживаемых. Но проведению обмена препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий в Донбассе», — добавил Грызлов.
Накануне состоялась телефонная беседа лидеров «нормандской четверки».
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Интерфакс
Борис Грызлов
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