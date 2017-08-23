Грызлов сообщил об усилении блокады Донбасса Киевом

Киев ужесточает блокаду в отношении Донбасса. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов , передает «Интерфакс»

«Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что полностью противоречит минским соглашениям», — сказал Грызлов.

Также, по его словам, вызывает недоумение затягивание вопроса об освобождении удерживаемых лиц по принципу «всех на всех».

«Контактная группа в основном сверила списки удерживаемых. Но проведению обмена препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий в Донбассе», — добавил Грызлов.

Накануне состоялась телефонная беседа лидеров «нормандской четверки».