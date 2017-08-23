Теффт рассказал о происхождении прозвища «мистер Пельмени»



Посол США в России Джон Теффт рассказал, откуда у него появилось прозвище «мистер Пельмени». Он рассказал, что упомянул о своей любви к пельменям в одной из первых бесед с россиянами в соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС

«Это разлетелось по интернету, так что с тех пор, куда бы я ни поехал, местные жители писали мне про то, где у них можно поесть пельмени. Кажется, я стал «мистером Пельмени», — отметил он.



Теффт заявил, что собирается приезжать в Россию и после ухода со своего поста. Один его знакомый, как отметил дипломат, сказал ему, что «в любом случае» нужно будет еще «поесть пельменей».



Джон Теффт в мае подтвердил возможный уход с поста посла США в России.