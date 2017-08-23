Экс-депутат Рады показал украинцам пляжи Крыма на фоне пустующих курортов Херсонщины

По словам Журавко, украинская пропаганда продолжает утверждать о том, что в Крыму «все плохо», а пляжи республики в курортный сезон «опустели». Бывший депутат признался, что лично посещал Крым и убедился: все утверждения киевских пропагандистов о количестве туристов не соответствуют действительности.

"Да, проблемы есть. Но Москва тоже не сразу строилась", — заявил Журавко.

На фоне заявлений Киева о проблемах Крыма некогда процветавшие украинские курорты находятся в реальном запустении. В качестве примера Журавко показал фотографии из Скадовска в Херсонской области Украины. Еще недавно город был популярным местом семейного отдыха, но сегодня его пляжи пусты, а природа замусорена.

"Посмотрите и сами сделайте выводы", — предложил экс-нардеп.

Для сравнения Журавко выложил сделанные ранее фотографии и видео из Ялты и Алушты, на которых видны заполненные отдыхающими набережные, пляжи и улицы городов.

В комментариях некоторые попытались назвать Скадовск «курортом нищебродов», но пользователи отметили, что таким может стать любое место отдыха при соответствующем отношении властей. В отличие от России, Украине нет дела до собственной курортной инфраструктуры, и Крым при киевском режиме быстро стал бы подобием Скадовска.

Ранее Журавко выложил фотографии со стройплощадки нового аэропорта Симферополя, который назвал грандиозным проектом и олицетворением светлого будущего российского Крыма.