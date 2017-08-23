Сергей Шойгу заявил об окончании гражданской войны в Сирии

Генерал Шойгу также призвал страны коалиции, возглавляемой США, последовать примеру российской стороны, также разделив умеренную оппозицию от террористов. «Перемещение из одной страны в другую террористов не может продолжаться бесконечно, — заявил министр. — Хотелось бы, чтобы это поняли и наши западные партнеры, и, в конце концов, … прекратили оказание помощи всем подряд».

О том, на каких условиях было объявлено перемирие в Сирии, читайте в материале «Ъ» «На карте Сирии поставили негорячую точку».