Главные события у вас в почте
Сергей Шойгу заявил об окончании гражданской войны в Сирии
Введение зон деэскалации и отделение оппозиции от террористов позволило закончить гражданскую войну в Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече руководителем военного ведомства Ливана Якубом Ас-Сарафом. По словам господина Шойгу, основное внимание участников военных операций на территории Сирии сосредоточено на борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ), передает «Интерфакс».
Генерал Шойгу также призвал страны коалиции, возглавляемой США, последовать примеру российской стороны, также разделив умеренную оппозицию от террористов. «Перемещение из одной страны в другую террористов не может продолжаться бесконечно, — заявил министр. — Хотелось бы, чтобы это поняли и наши западные партнеры, и, в конце концов, … прекратили оказание помощи всем подряд».
О том, на каких условиях было объявлено перемирие в Сирии, читайте в материале «Ъ» «На карте Сирии поставили негорячую точку».
Оставить комментарий