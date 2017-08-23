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Шойгу заявил о прекращении гражданской войны в Сирии
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с отделением умеренной оппозиции от террористов в Сирии и введением зон деэскалации гражданская война в стране фактически оказалась прекращена. «В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — передает его слова «Интерфакс». Благодаря этому, считает Шойгу, удалось сосредоточить основные силы на борьбе с терроризмом — с «Джебхат ан-Нусрой» и ИГ. При этом Шойгу указал, что Запад должен отделить умеренную оппозицию от террористов и прекратить оказание помощи всем подряд, передает РИА «Новости». «И мы, и вы понимаем, что перемещение из одной страны в другую террористов не может продолжаться бесконечно.
Хотелось бы, что это поняли и наши западные партнеры, и, в конце концов, отделили умеренную оппозицию от террористов и прекратили оказание помощи всем подряд», — сказал он. В пример он привел Сирию, где введены зоны деэскалации. Заявления он сделал на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом. Шойгу указал, что одна из зон деэскалации находится в непосредственной близости от ливанской границы. «Часть подразделений, которые воют с террористами в вашей стране, они участвуют в борьбе с терроризмом и на территории Сирии», — отметил Шойгу. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как фактически закончилась история «умеренной оппозиции» в Сирии, после чего война в этой стране перешла в фазу борьбы с остатками отрядов террористов.
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