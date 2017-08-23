Обзор зарубежных СМИ: Россия вступит в Евросоюз?

Постсоветские страны откажутся от российского газа?

Литва стала первой бывшей советской республикой, импортировавшей сжиженный природный газ из США. Эта сделка имеет большое историческое и символическое значение, так как призвана ослабить зависимость Европы от российских энергоресурсов, пишет Financial Times

Литовские власти заявили, что поставка газа с экспортного терминала Cheniere Energy была осуществлена по цене, которая вполне может конкурировать с ценой российского газа. Примечательно, что с Cheniere Energy за последние 18 месяцев также отправлялся газ в Испанию, Италию, Соединенное Королевство, Нидерланды и Польшу. Теперь можно ожидать, что объемы поставок американского природного газа в Европу и страны Балтии увеличатся, пишет издание.

В Крыму — дефицит бензина

Крым почти две недели испытывал дефицит бензина из-за проблем с железной дорогой на юге России. Самого распространенного вида топлива — Аи-95 — не было практически нигде. Как пишет EurasiaNet , хотя сейчас ситуация улучшилась, участники рынка не исключают повторных перебоев в будущем.

Уточняется, что сокращение предложения произошло «в связи с резким увеличением спроса и ограничениями на доставку грузов через Керченскую паромную переправу из-за неблагоприятных погодных условий». При этом подорожания топлива на фоне дефицита не случилось. Газета пишет, что сейчас для обеспечения полуострова достаточным количеством топлива нужен месяц.

К чему приведет ссора Украины и Польши

В польско-украинских отношениях — новый виток напряженности, пишут «Вести-Украина» . СМИ сообщили о ссоре президента Украины Петра Порошенко и главы правящей партии Ярослава Качиньского из-за Бандеры и УПА. Якобы польский политик, погибший брат которого поддерживал Украину, обвинил Киев в «хамской неблагодарности». В Польше тем временем участились случаи избиения украинцев на национальной почве.

Польский журналист Ежи Кутковский отметил, что Качиньский — националист и противник «бандеровщины», так что инциденты с польскими националистами происходят с немого согласия власти. Каждый марш и название улицы в честь Бандеры усиливают антиукраинские настроения в Польше. Однако, продолжает Кутковский, Польше невыгодно ссориться с Украиной: «В Польше учатся и трудятся около миллиона украинцев, а поскольку польские рабочие уезжают в более богатые западные страны, заменить их некому».

Россия вступит в Евросоюз?

Идея присоединения России к остальной Европе, то есть вхождение России в Европейский Союз, имеет место быть даже сейчас — когда отношения находятся на низком уровне и несколько европейских стран готовятся к возможному военному столкновению с Россией. Об этом пишет Advance

Издание вспоминает, как в 2010 году на конференции в Германии Владимир Путин , который тогда был премьер-министром, заявил о своей уверенности в том, что когда-нибудь Россия войдет в Европейский Союз. Россия, считает автор статьи, не против перспективы вступления в Европейский Союз, но при этом хочет сохранить свои национальные и экономические интересы — прежде всего это касается энергетики. Со стратегической точки зрения Россия и ЕС, объединившись, создали бы сверхдержаву. Возможно, она была бы единственной силой в мире, способной реально конкурировать с США. И именно поэтому США так упорно добиваются разлада между Европой и Россией.

Потери России от демографического кризиса

В настоящее время в России проживает на 17 тыс. человек меньше, чем в январе 2017 года. Темпы снижения численности населения увеличились в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2016 года, пишет Le Temps . При этом к середине столетия Россия из-за демографического кризиса рискует потерять 20 млн жителей.

По мнению демографа Алексея Ракши, уровень рождаемости будет снижаться как минимум до 2030 года, из-за того, что в 1990-х годах в России родилось мало девочек. Еще одной причиной демографического кризиса является более высокая смертность, чем в Европе. Кризису способствует и то, что многочисленные социальные программы прекращают свое существование. Естественный спад населения лишь частично компенсируется притоком мигрантов. Однако и этот приток ослабевает из-за экономического кризиса в России.