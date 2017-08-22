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Газета.Ru

WP: Макмастер показал Трампу фото афганских женщин в мини-юбках

Трампу показали фото афганских женщин в мини-юбках
Фото:
Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер показал президенту США Дональду Трампу черно-белое изображение афганских женщин в мини-юбках 1972 года, чтобы убедить его сохранить присутствие вооруженных сил США в Афганистане, пишет издание The Washington Post.
Фотография должна была доказать, что западная культура когда-то процветала в стране и что США могли бы вновь предпринять новые действия против талибов.
Отмечается, что фото было всего лишь одним из элементов усилий Макмастера и других членов команды национальной безопасности, чтобы убедить Трампа сохранить присутствие сил США в Афганистане.
21 августа Трамп выступил с заявлением о новой стратегии США в Афганистане. Он отметил, что необходимо расширить полномочия американских солдат для эффективной борьбы с терроризмом.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО приветствовал новый подход США в Афганистане.
" Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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