WP: Макмастер показал Трампу фото афганских женщин в мини-юбках



Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер показал президенту США Дональду Трампу черно-белое изображение афганских женщин в мини-юбках 1972 года, чтобы убедить его сохранить присутствие вооруженных сил США в Афганистане, пишет издание The Washington Post.

To convince Trump that Afghanistan was not lost cause, McMaster showed him 1972 photo of Afghan women in miniskirts. https://t.co/wRpwYoawjA pic.twitter.com/rX7S2jEJfA— Jim Roberts (@nycjim) 22 августа 2017 г.



Фотография должна была доказать, что западная культура когда-то процветала в стране и что США могли бы вновь предпринять новые действия против талибов

Отмечается, что фото было всего лишь одним из элементов усилий Макмастера и других членов команды национальной безопасности, чтобы убедить Трампа сохранить присутствие сил США в Афганистане.



21 августа Трамп выступил с заявлением о новой стратегии США в Афганистане. Он отметил, что необходимо расширить полномочия американских солдат для эффективной борьбы с терроризмом.





Ранее сообщалось, что генсек НАТО приветствовал новый подход США в Афганистане.

" Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.