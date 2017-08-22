Лукашенко посоветовал министрам с семьями переехать в однокомнатные квартиры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал членам правительства переехать в одно— и двухкомнатные квартиры. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает пресс-служба главы республики.

«Если кто-то хочет в правительстве свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные, двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти снять квартиру по найму и жить с хозяевами», — сказал Лукашенко на совещании чиновников экономического блока. При этом он не пояснил, что подразумевается под сворачиванием строительства, и кому адресованы его предостережения.

Он также спросил у собравшихся, что сделано для снижения себестоимости жилья. «Меня эта сфера очень волнует», — подчеркнул белорусский лидер.

Ивану Голубу. Тремя днями ранее Лукашенко поручил «управлять льноводством сталинскими методами». «Сказал — сделали», — сказал Лукашенко директору Института льна Национальной академии наук

11 августа белорусский президент пообещал, что власти республики выявят каждого тунеядца. «Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», — подчеркнул Лукашенко. Глава республики также высказал мнение, что «людей надо приучить к труду».