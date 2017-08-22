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"Нормандская четверка" поддержит перемирие в Донбассе
Идея введения в Донбассе перемирия получила поддержку всех лидеров стран «нормандской четверки», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Это заявление он сделал после телефонного разговора глав России, Германии, Франции и Украины. Очередная попытка дать мир юго-востоку Украины связана с началом учебного года.
"Они выразили ясную поддержку ожидаемому 23 августа решению Трехсторонней контактной группы об установлении режима прекращения огня в связи с началом учебного года", — передает ТАСС слова Зайберта.
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