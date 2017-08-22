"Нормандская четверка" поддержит перемирие в Донбассе

Идея введения в Донбассе перемирия получила поддержку всех лидеров стран «нормандской четверки», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

Это заявление он сделал после телефонного разговора глав России, Германии, Франции и Украины. Очередная попытка дать мир юго-востоку Украины связана с началом учебного года.