Волкер назвал основные цели США на Украине



Соединённые Штаты выступают за восстановление территориальной целостности Украины. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер



«Во время своего визита в Киев госсекретарь США Рекс Тиллерсон декларировал основные цели США — прежде всего, это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», — приводит «112 Украина» слова Волкера.

Он подчеркнул, что среди ключевых целей также — гарантия безопасности «всем гражданам независимо от их вероисповедания или национальности».

