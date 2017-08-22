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Волкер назвал основные цели США на Украине
Фото: Wikimedia Commons
Соединённые Штаты выступают за восстановление территориальной целостности Украины. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
«Во время своего визита в Киев госсекретарь США Рекс Тиллерсон декларировал основные цели США — прежде всего, это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», — приводит «112 Украина» слова Волкера.
Он подчеркнул, что среди ключевых целей также — гарантия безопасности «всем гражданам независимо от их вероисповедания или национальности».
Ранее помощник президента России Владислав Сурков заявил, что встреча с Волкером была полезной и конструктивной.
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