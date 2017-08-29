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ТАСС

Приказа сбить ракету КНДР не было, поскольку она не угрожала безопасности Японии

Власти Японии не давали приказа сбить ракету КНДР
ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Власти Японии не отдавали приказ сбить запущенную во вторник баллистическую ракету КНДР в соответствии с законом о праве на коллективную самооборону, поскольку угрозы безопасности страны не было.
Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Мы посчитали, что угрозы безопасности для нашей страны не было, поэтому приказ не был отдан", — сказал он.
Япония имеет двухуровневую систему ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли вооружены ракетами-перехватчиками SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, которые должны перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Дальность этой системы не превышает нескольких десятков километров.
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ИТАР-ТАСС
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