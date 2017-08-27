Тиллерсон не знает, ошибся ли Вашингтон в оценках действий КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не знает, ошибся ли Вашингтон в своих оценках действий КНДР на фоне очередных запусков северокорейских баллистических ракет.

" Я не знаю, были ли мы неправы. Это займет некоторое время, чтобы сказать. Очевидно, что они также посылают нам сигнал, что они не готовы полностью отказаться от своей позиции" , — сказал он в интервью телеканалу Fox News

Тиллерсон назвал запуск баллистических ракет провокацией, но отметил, что США заинтересованы в решении проблемы мирным путем. " Мы продолжим нашу кампанию по оказанию давления мирным путем, как я это описывал, работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, можем ли мы привести режим в Пхеньяне за стол переговоров" , — сказал он.

Утром в субботу КНДР запустила три баллистические ракеты из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. По данным южнокорейских военных, они пролетели около 250 километров. В Пентагоне заявили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете.

Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности. Позже КНДР заявила о проведении " соревнований" — маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования " Дня Сонгун" , который отмечается 25 августа.

По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете.

Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности. Позже КНДР заявила о проведении " соревнований" — маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования " Дня Сонгун" , который отмечается 25 августа.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын " сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".