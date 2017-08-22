Власти Украины направят запрос в NASA с просьбой провести экомониторинг Керченского моста. С таким заявлением выступил руководитель управления надзора по уголовным делам украинской прокуратуры Александр Даракчи. Его слова передаёт ТАСС

«Такое международно-правовое поручение уже готово. Я думаю, что в ближайшие недели оно будет направлено», — заявил Даракчи.

В Киеве неоднократно заявляли, что Россия нарушает экологическую безопасность в регионе при строительстве Керченского моста. Прокуратура Украины ранее начала проводить экспертизы для установления возможных убытков Киева в связи со строительством моста. Результаты исследования будут переданы в международные судебные инстанции. В Киеве настаивают, что Москва нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, так как строительство моста в Крым не было согласовано с украинскими властями.

1 августа заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Киев подаст к Москве иск в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста.

Строительство Керченского моста, который соединит Крым с Таманским полуостровом, началось в феврале 2016 года. Длина моста составит 19 километров. Во второй половине августа 2017 года будут установлены арочные пролетные строения, которые ограничат судоходство на 23 дня. Открытие моста состоится в декабре 2018 года. Стоимость проекта — 227 миллиардов рублей.

В октябре 2016 года сообщалось, что Киев планирует подать иск против Москвы в связи с «хищением со стороны РФ морских ресурсов, загрязнением и негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста». Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.