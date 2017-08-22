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Порошенко: Украина прошла точку невозврата
Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе выступления во время открытия моста в Харьковской области заявил, что страна прошла точку невозврата.
Выступление украинского президента транслировал телеканал «112 Украина».
«Россиянам закрывают американские визы, а нам открывают безвизовый въезд в Европейских союз. И это уже тот рубикон, точка невозврата, которая говорит, что мы никогда больше не вернёмся в СССР и в Российскую империю», — отметил он.
Позднее в своём Twitter Порошенко также подчеркнул, что Украина прошла «точку невозврата».
«Россиянам закрывают американские визы, а украинцам открывается возможность безвизовых поездок в ЕС. Мы прошли точку невозврата», — написал украинский лидер.
Росіянам закривають американські візи, а у українців відкривається можливість безвізових поїздок до ЄС. Ми пройшли точку неповернення— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 августа 2017 г.
21 августа Порошенко, говоря о ситуации на Украине, заявил, что самое трудное уже позади.
При этом он отметил, что «точка невозврата» ещё не пройдена.
Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостанавливает процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России.
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