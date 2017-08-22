Обзор зарубежных СМИ: Грядет новый глобальный финансовый кризис

Недержание. Почему министры на Украине полюбили мат

Резонансные высказывания украинских топ-чиновников, прозвучавшие в последние недели, стали поводом для многочисленных шуток среди простых граждан. «Вести-Украина» разбирались, что это — продуманный пиар или излишняя эмоциональность.

К примеру, много шума наделало «откровение» главы Минсоцполитики Андрея Ревы о том, что украинцы якобы тратят на продукты половину своего заработка не из-за низких зарплат, а потому, что они больше едят, в сравнении с немцами. Также часто громкие заявления звучат вследствие корпоративных «войн», когда один чиновник хочет задеть другого. С технологической точки зрения политики хотят, чтобы о них писали в СМИ. Однако у большинства из них нет штатных пиар-технологов, поэтому высказывания зачастую представляют собой непродуманные эмоциональные всплески. При этом политтехнолог Олег Постернак отмечает, что репутация на Украине для чиновника — понятие относительное, даже после громких скандалов никто не подает в отставку.

Светила экономики пророчат новый мировой кризис

Нобелевские лауреаты в области экономики предупреждают о возможности нового финансового кризиса, пишет Die Welt . Так они отреагировали на высказывание главы американского Федрезерва Джанет Йеллен , согласно которому «при нашей жизни больше уже не будет никаких финансовых кризисов».

Эдвард Прескотт , лауреат Нобелевской премии 2004 года заявил: «С большой долей вероятности можно говорить о том, что уже в недалеком будущем произойдет финансовый кризис». Другие эксперты солидарны с ним — они также сомневаются в защищенности финансового мира от кризисов во времена существования глобальных цифровых сетей. Что касается евро, то и его будущее представляется им неопределенным. Евро может процветать только в том случае, если Евросоюз будет основывать фискальную политику в еврозоне «на более здоровой основе», считают эксперты.

Украинские подростки снова поехали в Россию наперекор политикам

Из Киева в Великий Новгород прибыла группа молодых украинских художников. Живописцы являются участниками международного творческого проекта «Три Софии: София Киевская, София Новгородская, София Полоцкая». Как напоминает « Украинская правда », накануне визит украинских школьников в Россию вызвал возмущение в Раде. Нардеп Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию. Однако в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.

В Российском центре науки и культуры в Киеве заявили, что вместе с украинскими художниками путешествуют также подростки из Белоруссии и России. Сообщается, что проект реализуется Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ при поддержке Россотрудничества, представительством которого на Украине является вышеуказанный центр, Министерства информации Белоруссии, а также Украинского фонда культуры, и приурочен к 1030-летию Крещения Руси.

Польша направит толпы мигрантов в ЕС

Польша вызывает новое недовольство среди европейских партнеров. С момента ее вступления в ЕС, около двух миллионов человек покинуло страну. Польше требуется миллионы мигрантов до 2050 года, чтобы удержать свои экономические показатели. Эти проблемы польское правительство решает с помощью спорного документа — Karta Polaka, пишет Krone.at

Издание сообщает, что эта польская «грин-карта» привлекает толпы мигрантов в ЕС. С ее помощью мигранты из восточноевропейских стран смогут сразу начать учиться и работать, а также всего через год после получения подавать на постоянный вид на жительство. Таким образом, для сотен тысяч людей этот документ может стать «входным билетом» во все страны ЕС, с помощью которого можно перебраться на запад. Претендентом на карту может быть каждый, кто приезжает из страны — бывшей советской республики, хоть немного говорит на польском и, возможно, имеет польские корни.

Российские фермеры смогут побить советский рекорд

Из-за дождливой погоды Россия соберет «невиданный урожай» зерна, пишет Bloomberg . По прогнозам, общий сбор может превысить 130 млн тонн, что на 2,6% выше рекордного уровня, полученного в советский период.

Эксперты сообщают, что погодные условия в этом году «были идеальными», высокие ожидания объясняются дождями. В США и Канаде, напротив, стояла засуха, которая негативно сказалась на сборе урожая. Ожидается, что российские земледельцы соберут больше пшеницы и кукурузы, чем когда-либо, а урожай ячменя будет крупнейшим с 2008 года.