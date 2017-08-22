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Обзор зарубежных СМИ: Грядет новый глобальный финансовый кризис
Недержание. Почему министры на Украине полюбили мат
Резонансные высказывания украинских топ-чиновников, прозвучавшие в последние недели, стали поводом для многочисленных шуток среди простых граждан. «Вести-Украина» разбирались, что это — продуманный пиар или излишняя эмоциональность.
К примеру, много шума наделало «откровение» главы Минсоцполитики Андрея Ревы о том, что украинцы якобы тратят на продукты половину своего заработка не из-за низких зарплат, а потому, что они больше едят, в сравнении с немцами. Также часто громкие заявления звучат вследствие корпоративных «войн», когда один чиновник хочет задеть другого. С технологической точки зрения политики хотят, чтобы о них писали в СМИ. Однако у большинства из них нет штатных пиар-технологов, поэтому высказывания зачастую представляют собой непродуманные эмоциональные всплески. При этом политтехнолог Олег Постернак отмечает, что репутация на Украине для чиновника — понятие относительное, даже после громких скандалов никто не подает в отставку.
Светила экономики пророчат новый мировой кризис
Нобелевские лауреаты в области экономики предупреждают о возможности нового финансового кризиса, пишет Die Welt. Так они отреагировали на высказывание главы американского Федрезерва Джанет Йеллен, согласно которому «при нашей жизни больше уже не будет никаких финансовых кризисов».
Эдвард Прескотт, лауреат Нобелевской премии 2004 года заявил: «С большой долей вероятности можно говорить о том, что уже в недалеком будущем произойдет финансовый кризис». Другие эксперты солидарны с ним — они также сомневаются в защищенности финансового мира от кризисов во времена существования глобальных цифровых сетей. Что касается евро, то и его будущее представляется им неопределенным. Евро может процветать только в том случае, если Евросоюз будет основывать фискальную политику в еврозоне «на более здоровой основе», считают эксперты.
Украинские подростки снова поехали в Россию наперекор политикам
Из Киева в Великий Новгород прибыла группа молодых украинских художников. Живописцы являются участниками международного творческого проекта «Три Софии: София Киевская, София Новгородская, София Полоцкая». Как напоминает «Украинская правда», накануне визит украинских школьников в Россию вызвал возмущение в Раде. Нардеп Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию. Однако в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.
В Российском центре науки и культуры в Киеве заявили, что вместе с украинскими художниками путешествуют также подростки из Белоруссии и России. Сообщается, что проект реализуется Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ при поддержке Россотрудничества, представительством которого на Украине является вышеуказанный центр, Министерства информации Белоруссии, а также Украинского фонда культуры, и приурочен к 1030-летию Крещения Руси.
Польша направит толпы мигрантов в ЕС
Польша вызывает новое недовольство среди европейских партнеров. С момента ее вступления в ЕС, около двух миллионов человек покинуло страну. Польше требуется миллионы мигрантов до 2050 года, чтобы удержать свои экономические показатели. Эти проблемы польское правительство решает с помощью спорного документа — Karta Polaka, пишет Krone.at.
Издание сообщает, что эта польская «грин-карта» привлекает толпы мигрантов в ЕС. С ее помощью мигранты из восточноевропейских стран смогут сразу начать учиться и работать, а также всего через год после получения подавать на постоянный вид на жительство. Таким образом, для сотен тысяч людей этот документ может стать «входным билетом» во все страны ЕС, с помощью которого можно перебраться на запад. Претендентом на карту может быть каждый, кто приезжает из страны — бывшей советской республики, хоть немного говорит на польском и, возможно, имеет польские корни.
Российские фермеры смогут побить советский рекорд
Из-за дождливой погоды Россия соберет «невиданный урожай» зерна, пишет Bloomberg. По прогнозам, общий сбор может превысить 130 млн тонн, что на 2,6% выше рекордного уровня, полученного в советский период.
Эксперты сообщают, что погодные условия в этом году «были идеальными», высокие ожидания объясняются дождями. В США и Канаде, напротив, стояла засуха, которая негативно сказалась на сборе урожая. Ожидается, что российские земледельцы соберут больше пшеницы и кукурузы, чем когда-либо, а урожай ячменя будет крупнейшим с 2008 года.
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