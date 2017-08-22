Новый телеканал на Украине создадут с оглядкой на Россию

Проукраинский телеканал с российским лицом. Точнее — с лицами, то есть с ведущими из России. В новом телесезоне зрителю Незалежной предложат еще один источник информации — «Прямой». Это название телеканала. Создатели считают, что говорящее. Однако скептики уверены: «Прямой» сейчас больше напоминает кривое зеркало.

При абсолютно пустых, зато патриотично раскрашенных желто-голубых трибунах, Матвей Ганапольский рассказывает о новом месте работы. Четко давая понять, за какую именно команду играет.

"И вот через много лет я снова на Украине. И не верю тому, что вижу. Передо мною новая страна, преисполненная энергии и молодости! Она одолела врагов и нацелилась в европейское будущее! Я — Матвей Ганапольский. Ведущий «Прямого» канала", — говорит Ганапольский.

Николай Левченко. Что именно заставило Матвея Ганапольского вновь выйти на поле, известно. Говорят, новым лицам «Прямого» канала весьма солидный заработок пообещал лично владелец. Экс-глава киевской горадминистрации времен Майдана Владимир Макеенко . Который из, судя по всему, нескромного семейного бюджета выделил «некоторую сумму». Назвать ее точно он затрудняется. На нее он и прикупил себе «карманное» телевидение. Удивительная история. Поверить в нее готовы, правда, далеко не все. «Сегодня никто из них не может вытаскивать такие деньги, чтобы создавать еще какие-то новые проекты. И более всего, конечно, в этом заинтересована действующая власть. У Порошенко есть «Пятый канал» . Но у него есть и огромная задача, практически непосильная, выйти во второй тур и, желательно, победить во втором туре. И у него есть деньги, есть огромные средства", — говорит экс-депутат Верховной Рады Украины

О том, что за созданием нового телеканала стоит именно Петр Порошенко, не раз писали и украинские журналисты. Прозрачно намекая, что чем меньше президентский рейтинг, тем больше приходится тратить на создание иллюзии народной поддержки.

"Людей надо уговаривать, что все у них в стране хорошо. Петр Алексеевич Порошенко сегодня взял и сказал на всю страну, что, оказывается, мы преодолели глубокий кризис. Он по-украински это сказал, я перевел для зрителей на русский язык. То есть страна уничтожалась 26 лет, а он сейчас, видя, как она доходит до ручки, заявляет, что глубокий кризис в стране, оказывается, преодолен", — рассказывает политолог Сергей Веселовский.

Действительно, какой там кризис? Вот для редакции нового телеканала уже и целый этаж киевского бизнес-центра выкупили. И команду собрали — кроме Матвея Ганапольского, еще и на Евгения Киселева денег ведь хватило. «Прямой» телеканал обещают сделать «стопроцентно проукраинским». Что стоит за красивой формулировкой, зрителю объяснять давно не надо.

"Почему именно туда перешли эти одиозные персонажи? Я не удивлюсь, если Савик Шустер туда же пойдет. Мне кажется, что даже самые упоротые не ненавидят Россию так, как эти сбежавшие из России бывшие русские", — говорит журналист Елена Бойко

Впрочем, с российским прошлым будут не только первые лица «Прямого» телеканала. Еще — его логотип. Вот вроде бы и обещали создатели создать новый BBC или CNN . Но пока, судя по оформлению и графике, ориентируются все больше на телеканал «Дождь». Может, для того его на территории Украины и запретили, — чтобы на атмосферу в стране влиять самостоятельно?

"Печально, если у людей нет другого образца для подражания. Это пункт «а». А пункт «б», который превалирует, — печально, что у людей нет собственных идей, собственных воззрений, собственного, как принято сейчас говорить, «креатива», — резюмирует ответственный секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир

Похоже, информационную политику нового «Прямого» канала планируют строить на старой, так полюбившейся Киеву, русофобии. И пусть вещание собираются начать с трехдневного круглосуточного марафона, посвященного Празднику независимости страны. Пока без оглядки на Россию, похоже, даже логотип нарисовать — и то не получается.