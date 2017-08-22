ВСУ закидала пригород Донецка осветительными минами

В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что бойцы ВСУ открыли огонь по поселку Спартак в пригороде Донецка. Украинские военные обстреляли пригород Донецка. В поселке Спартак из-за обстрела загорелись шесть домов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР. По его словам, обстрел поселка Спартак идет с 22 часов.

Огонь ведут подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинские военные применяют минометы калибром 120 и 82 мм, автоматические и противотанковые гранатометы, зенитные установки и вооружение БМП, приводит его слова агентство. Силовики также применяют осветительные мины, которые действуют по принципу зажигательных боеприпасов. Отмечается, что в результате обстрела загорелись шесть домов по улице Чапаева. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты МЧС ДНР. Они работают под непрекращающимся обстрелом со стороны позиций ВСУ, добавили в командовании.