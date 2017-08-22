США заявили о готовности любым способом не допустить химатаки в Сирии



Вашингтон готов принять любые меры, чтобы сирийское руководство не использовало химоружие, заявил Госдеп



Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США не потерпят применения химического оружия. Она подчеркнула, что Вашингтон уже «продемонстрировал серьезность» в этом вопросе. Хейли также призвала международное сообщество сделать все необходимое для того, чтобы химическое оружие больше не применялось, передает ТАСС



Она обвинила президента Сирии Башара Асада в том, что после начала ликвидации сирийского химоружия, Асад якобы «продолжил применять химическое оружие против собственного народа».

Заявления сделаны в связи с четвертой годовщиной атаки в Восточной Гуте. Страны Запада утверждают, что ответственность за тот инцидент несет Дамаск. Также Хейли заявила, что Дамаск использовал химоружие в Хан-Шейхун.



Напомним, США обвинили Дамаск в «потенциальных приготовлениях к нападению с применением химического оружия». Этим обвинения привели к ракетному удару по базе Шайрат. Дамаск заявляет, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне полностью сфабрикован боевиками.