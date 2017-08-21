«Правый сектор»* отказался помогать ВСУ в Донбассе: киевская армия понесла потери

Украинские националисты отказали в огневой поддержке соединению ВСУ в Донбассе, из-за чего силовики понесли значительные потери.

Неонацисты отказали украинским военнослужащим в огневой поддержке при наступательных операциях в Донбассе, в результате чего ВСУ понесли потери, об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на заявление оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным издания, инцидент произошел 20 августа. По неизвестным причинам националисты запрещенной в России организации «Правый сектор» отказали в поддержке подразделению ВСУ, из-за чего те понесли заметные потери. Как сообщили в оперативном командовании ДНР, эти события произошли на глазах журналистов из США.

Ранее стало известно, что украинские силовики предприняли попытку прорыва обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе села Жабичево к северу от Донецка. В наступлении участвовали бойцы подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады. Но после «соизмеримого и адекватного ответа» со стороны ополченцев «противник с позором бежал».