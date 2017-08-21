Солнечное затмение угрожает Калифорнии энергетическим коллапсом

Калифорния в связи с солнечным затмением лишится 2500 МВт энергии, которой хватило бы на обеспечение электричеством 1,5 миллионов домов. Об этом сообщает Financial Times.



Нехватка энергии в американском штате будет ощущаться в течение трёх часов. Всего в Калифорнии порядка 40% всего электричества производится благодаря возобновляемым источникам энергии.



Затмение представляет собой технический вызов для сотрудников электросети, так как понижение и повышение поступления солнечной энергии будет происходить резко. Во время солнечного затмения власти задействуют в большем объёме гидроэлектростанции и природные газ. Власти штата обратились к гражданам с просьбой отключить электроприборы, чтобы понизить нагрузку на электросети.



Согласно планам правительства, к 2045 году 100% всей электроэнергии Калифорнии будет производиться из возобновляемых источников.

21 августа произойдёт самое долгое солнечное затмение с 1918 года. Природное явление будет видно только на территории США. В прессе грядущее событие уже назвали «Великим американским затмением». Солнце полностью скроется с глаз наблюдателей на период от 1 минуты 8 секунд до 2 минут 40 секунд.