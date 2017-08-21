Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе

«Саакашвили недоволен решением своего кореша Порошенко забрать у него паспорт, который он незаконно получил?! Нанимай лучших адвокатов и иди судись! Но границы моей страны — священные, неприкасаемые и на замке! Поэтому обращаюсь к нашим героическим пограничникам: без всякого колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу», — написал Ляшко.

Ляшко назвал призывы нелегально переходить через украинской границу неуважением к государственности Украины.

21 августа бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что несколько европейских стран готовы предоставим ему гражданство. Однако политик заявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину.

26 июля президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, который лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили. Официальной причиной лишения гражданства стало сокрытие Саакашвили своей судимости. В этот момент политик находился в США. Саакашвили получил украинский паспорт 30 мая 2015 году. В тот же день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Эту должность Саакашвили занимал до 7 ноября 2016 года. Политик обвинил Порошенко в коррупции и в покровительстве преступным кланам. На Украине Саакашвили основал партию «Движение новых сил». В Грузии политика заочно арестовали по обвинению в растрате 5 миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы по четырём уголовным делам. Пост главы Грузии политик занимал с 25 января 2004 по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года.